США ввели санкції проти низки російських і китайських компаній, пов'язаних із військовими

США ввели санкції проти 58 китайських і 45 російських компаній та відомств, які співпрацюють із військовими обох країн. Список опубліковано на сайті міністерства торгівлі США 21 грудня.

Уряд США визначив, що ці пов'язані з військовими компанії є одержувачами товарів, заборонених для військового кінцевого одержувача.

Серед російських організацій і відомств під санкції потрапили міноборони, Служба зовнішньої розвідки, ракетно-космічний центр "Прогрес", спеціальний льотний загін "Росія" (перевозить президента Володимира Путіна), Рособоронэкспорт, підприємства корпорацій "Ростех" і "Росатом", компанії "МіГ", "Гражданские самолеты Сухого", "Туполев", Об'єднана авіабудівна корпорація, авіабудівна компанія "Іркут" та інші.

Серед китайських підприємств під санкції потрапили такі, що працюють із Держкорпорацією авіаційних двигунів, хімічна лабораторія, Національне супутникове метеорологічне бюро, а також інститут океанографії та інші.

В американському відомстві додали, що це тільки перша частина підприємств зі списку компаній, кінцевим споживачем продукції яких є військові. Для цих підприємств обмежать продаж цілої низки американських товарів і технологій.



