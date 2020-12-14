США ввели санкції проти Туреччини за співпрацю з Росією

Вашингтон оголосив про запровадження санкцій проти Управління оборонної промисловості Туреччини через участь відомства в угоді щодо закупівлі систем С-400 у Росії.

Про це повідомляється в офіційній заяві державного секретаря США Майка Помпео, оприлюдненій у понеділок, 14 грудня.

"Сьогодні США запроваджують санкції проти Управління оборонної промисловості Турецької Республіки (SSB) відповідно до розділу 231 Закону протидії противникам Америки через санкції (CAATSA) за свідому участь у масштабній угоді з Рособоронекспортом", - підкреслив Помпео.

Він нагадав, що Туреччина не взяла до уваги заяви США та інших союзників по НАТО щодо придбання російських ракетних систем С-400.

"Сполучені Штати неодноразово вказували Туреччині на найвищому рівні, що придбання системи С-400 загрожує безпеці американських військових технологій та персоналу, а також забезпечує суттєві грошові надходження в оборонний сектор Росії та доступ росіян до турецьких збройних сил і оборонної промисловості", - зазначив Держдеп

Помпео вкотре нагадав, що внаслідок рішення Анкари відбулось призупинення американської програми F-35 Joint Strike Fighter для Туреччини.

Він пояснив, що реакція Вашингтона є "чітким сигналом", що США далі запроваджуватимуть закон CAATSA й не терпітимуть оборудок з російським сектором оборони та розвідки, який перебуває під американськими санкціями.

"Я також закликаю Туреччину негайно вирішити проблему з С-400 в координації зі Сполученими Штатами. Туреччина є цінним союзником і важливим регіональним партнером у сфері безпеки для США, і ми налаштовані на продовження продуктивної взаємодії в оборонному секторі, яка тривала десятиліттями",- зауважив державний секретар США.

Санкції передбачають зупинення всіх американських експортних ліцензій та дозволів для турецького SSB, а також замороження активів та візових дозволів для директора цього управління Ісмаїла Деміра та інших керівників установи.

Раніше глави держав та урядів ЄС на зустрічі у Брюсселі погодили нові санкції проти Туреччини.

Прямий канал

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