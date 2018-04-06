США ввели санкции против 38 российских олигархов

Минфин США ввел санкции против 38 российских бизнесменов, в том числе против Миллера, Дерипаски и бывшего зятя Путина

Министерство финансов США ввело санкции против 38 российских бизнесменов, а также официальных лиц и компаний. Об этом министерство сообщает на официальном сайте.

В список попали: Алексей Миллер (глава Газпрома), Олег Дерипаска, Кирилл Шаманов, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов, Виктор Золотов (глава Росгвардии).

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