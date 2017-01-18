США ввели санкции против главы Республики Сербской

Министерство финансов США ввело санкции против главы Республики Сербской Милорада Додика за препятствование выполнения подписанных в 1995 году Дейтонских соглашений о прекращении войны в Боснии и Герцеговине.

Санкции позволяют властям блокировать доступ Додика к любой собственности или активам, находящихся под американской юрисдикцией, передает "Радіо Свобода".

Причиной такой реакции стало продвижение Додиком празднования 9 января "Дня государственности" - праздника по случаю 25-й годовщины провозглашения в 1992 году независимости так называемой "Республики Сербской" на севере и востоке Боснии и Герцеговины. Четверть века назад эти действия ознаменовали начало боснийской войны.

В сентябре 2016 на референдуме боснийские сербы проголосовали за сохранение праздника 9 января. Конституционный суд Боснии отменил голосованиt, указав, что праздник является незаконным, поскольку дискриминирует несербское население. Однако президент Республики Сербской Милорад Додик все равно провел референдум, несмотря на решение суда и давление со стороны США и Евросоюза. По материалам: Радіо Свобода