США ввели санкции против Китая за помощь Северной Корее

Официальный Вашингтон объявил о введении санкций против физических и юридических лиц Китайской Народной Республики, вовлеченных в незаконных финансовых и других сделок с режимом Северной Кореи в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН.

Об этом говорится в официальном заявлении, обнародованном Министерством финансов США в четверг, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Сеть расследованию финансовых преступлений Министерства финансов США (FinCEN) пришла к выводу, что китайский банк "Bank of Dandong", который выступает в качестве канала для незаконной финансовой деятельности Северной Кореи, определен как иностранный банк, который занимается отмыванием денег, и поэтому FinCEN предложила изолировать этот банк от финансовой системы США", - отмечается в заявлении американского Минфина.

Кроме того, сообщается, что Управление контроля за иностранными активами (OFAC) дополнительно признало двух китайских граждан и одну китайскую компанию причастными к развитию программ КНДР относительно оружия массового поражения, а также продолжающихся нарушений со стороны Пхеньяна резолюциями Совета Безопасности ООН.

В то же время, министр финансов США Стивен Мнучин в четверг заявил, что санкции США направлены не против Китая как государства, а против физических и юридических лиц этого государства, причастных к сотрудничеству с режимом КНДР. В своем заявлении он подчеркнул, что Минфин США таким образом "стремится защитить американскую финансовую систему от злоупотреблений со стороны Северной Кореи и повысить давление на правительство КНДР с целью его отказа от ядерных и баллистических ракетных программ".