США ввели санкции против КНДР за применение химоружия

США ввели санкции против КНДР из-за приминения химоружия при убийстве Ким Чен Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, к убийству брата Ким Чен Ына было причастно правительство КНДР. Для этого оно использовало химическое отравляющее вещество VX. "Эти санкции дополняют существующие в США всеобъемлющие санкции, направленные против незаконной северокорейской деятельности. Санкции вступили в силу с момента опубликования этого определения в Федеральном реестре 5 марта 2018 года", - говорится в сообщении.

В распространенном заявлении Госдепартамента США отмечается, что 22 февраля США определили, что правительство Северной Кореи использовало боевое химическое отравляющее вещество VX для убийства Ким Чен Нама в аэропорту Куала-Лумпура. "США решительно осуждают применение химического оружия для совершения убийства. Это публичное проявление неуважения ко всеобщим нормам, направленным против применения химического оружия ", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что дело обвиняемых в убийстве Ким Чен Нама передано в Верховный суд Малайзии, основными подозреваемыми являются гражданка Индонезии и гражданка Вьетнама. Отметим, Ким Чен Нам был убит 13 февраля в Куала-Лумпуре. По словам очевидцев преступления, на голову жертвы набросили ткань, пропитанную жидкостью. Ким Чен Нам обратился к медикам, но вскоре умер.