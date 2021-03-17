США ввели торгові санкції проти РФ за отруєння Навального і Скрипалів

Сполучені Штати Америки вводять нові торгові санкції проти Російської Федерації через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального і сім'ї Скрипалів в Солсбері.

"Застосовуючи незаконні нервово-паралітичні речовини проти дисидентів як всередині, так і за межами своїх кордонів, російський уряд діяв, грубо порушуючи свої зобов'язання по Конвенції про заборону хімічної зброї, і безпосередньо піддавав власних громадян та громадян інших країн смертельному ризику", - йдеться в заяві.

"Згідно з рішенням державного секретаря США від 2 березня, і накладення ним нових санкцій, які вступають в дію 18 березня, Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі розглядають заявки (щодо експорту та реекспорту - прим. Ред), виходячи з презумпції відмови експорту та реекспорту товарів, контрольованих з міркувань національної безпеки, які призначені для Росії ", - йдеться в повідомленні Мінфіну США.

Повідомляється, що будуть діяти певні винятки щодо товарів, які необхідні для безпеки польотів цивільної авіації та ін.

"Ці санкції накладені відповідно до нормативів з хімічної зброї та розширюють заборону на експорт технологій, що стосуються національної безпеки. Але незважаючи на те, що експорт технологій подвійного призначення вже заборонений, це може не мати значного практичного ефекту, - коментує санкції кореспондент видання Financial Times Макс Седдон в Москві. - Це також не найжорсткіші санкції, які можливі відповідно до нормативів - США могли заборонити експорт російського палива, відрізати США від американської банківської системи, або заборонити "Аерофлоту" літати в США".

Раніше повідомлялося про те, що США можуть ввести санкції проти керівництва Росії.

Перед цим президент США Байден розповів, що попередив Путіна про потенційну реакції на втручання у вибори під час телефонного дзвінка в кінці січня. Він також сказав, що вважає російського президента вбивцею.

Апарат директора Національної розвідки США у вівторок опублікував розсекречений звіт про іноземне втручання у вибори 2020 року, в результаті якого президент Росії керував радикальними зусиллями, спрямованими на очорнення кандидатури Байдена. Розвідка США розсекретила дані про втручання Росії у вибори в США. Росія традиційно все заперечує.