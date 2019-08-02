США ввели второй пакет санкций в отношении России из-за отравления Скрипалей

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении России из-за отравления с применением нервно-паралитического вещества "Новичок" бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года в британском городе Солсбери. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на двух чиновников в администрации президента.

"Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении России за применение химического оружия в 2018 году при нападении на российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь", - пишет издание, сообщает "Настоящее время".

Подробности указа в издании не указали.

25 июля Комитет по иностранным делам при Палате представителей США призвал Трампа ввести вторую часть санкций в отношении России.

"Мы призываем вас немедленно предпринять меры, чтобы привести Россию к ответственности за грубое применение химического оружия в Европе", - говорилось в совместном письме главы Комитета, демократа Элиота Энгела и старшего республиканца в этом комитете Майкла Маккола.

Первый пакет санкций из-за отравления Скрипалей Госдепартамент США ввел еще в августе 2018 года. Тогда под санкции попадали поставка из России продукции двойного назначения и экспорт товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставки электроники, компонентов и технологий для нефтегазовой отрасли.

Второй пакет, согласно закону, должен был быть введен через несколько месяцев - в случае если Москва не предоставит гарантии неприменения химического и биологического оружия. Тогда говорилось, что в рамках сакций компании "Аэрофлот" запретят летать в США и взаимная торговля может сократиться до минимума.

Сергей и Юлия Скрипали были госпитализированы в английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, когда были найдены без сознания в публичном месте. Сначала медики считали причиной их состояния передозировку опиоидами, но этот диагноз быстро сменился на отравление нервно-паралитическим веществом.

Юлия Скрипаль была выписана в апреле, еще несколько недель понадобилось для восстановления ее отцу.

Великобритания обвинила Россию в попытке отравления, и вместе с другими западными союзниками выслала десятки российских дипломатов. Москва отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.

В совершении нападения британская полиция подозревает двух россиян с именами "Руслан Боширов" и "Александр Петров". Эти лица выступили в эфире подконтрольного Кремлю телеканала RT и отрицали причастность к инциденту, а также связь с российской разведкой.

В Лондоне подчеркивали, что, скорее всего, имена вымышленные.

Расследовательская группа Bellingcat утверждает, что настоящее имя "Петрова"- Александр Мишкин, а "Боширова" - Анатолий Чепига, и что оба они сотрудники российской военной разведки. В разное время расследователи публиковали фотографии документов, предположительно принадлежащих агентам.