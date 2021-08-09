США вводять санкції проти режиму Лукашенка: обмеження торкнуться НОК і "Білоруськалію"

Президент США Джо Байден в понеділок підписав указ про введення нових обмежень, спрямованих проти режиму Олександра Лукашенка за порушення прав людини і міжнародних норм. Про нові заходи йдеться в повідомленні Білого дому, передає УНН.

"Сьогодні, в річницю сфальсифікованих виборів в Білорусі 9 серпня 2020 року, президент Джозеф Р. Байден-молодший підписав Указ про подальші наслідки для Олександра Лукашенка і його режиму за їх безперервні напади на демократичні устремління і людські права білоруського народу, транснаціональні репресії і зловживання, порушення міжнародних норм і корупцію", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що указ санкціонує введення обмежень щодо осіб, які працюють в певних секторах економіки Білорусі, включаючи оборонний сектор і пов'язані з ним матеріальні засоби, сектор безпеки, енергетичний сектор, сектор хлориду калію, сектор тютюнових виробів, будівельний сектор, транспортний сектор або будь-який інший сектор економіки Білорусі, який може визначити міністерство фінансів після консультації з державним секретарем.

Як сказано у заяві Білого дому, міністерство фінансів США також вводить найбільший на сьогоднішній день пакет санкцій проти білоруських фізичних і юридичних осіб, включаючи:

- ВАТ "Білоруськалій", одне з найбільших державних підприємств Білорусі, одне з найбільших світових виробників калійних добрив і "джерело незаконного багатства режиму" Лукашенка;

- Білоруський національний олімпійський комітет, який звинувачується у відмиванні грошей, ухилянні від санкцій і обході візових заборон, і якому Міжнародний олімпійський комітет публічно оголосив догану за його нездатність захистити білоруських спортсменів від політичної дискримінації і репресій;

Відзначається також, що санкції торкнуться великих бізнесменів, які підтримують режим Лукашенка, а також п'ятнадцять компаній, з якими вони пов'язані, включаючи "Абсолютбанк", та інші суб'єкти.