США выделят 40 млн долларов на борьбу с пропагандой

США планирую выделить 40 млн долларов на борьбу с пропагандой, спонсируемой иностранными правительствами. Об этом сообщает Politico.

Как сообщается, Пентагон и Госдепартамент США достигли договоренности о выделении 40 млн долларов на борьбу с иностранной пропагандой, подписав соответствующий меморандум. Как отмечает издание, в заявлении о начале программы Россия не упоминается прямо, но как ожидается, что эта работа будет в значительной степени сосредоточена на борьбе с дезинформацией, поддерживаемой Кремлем.

Также сообщается о переводе денег из Пентагона в Государственный глобальный центр взаимодействия, который был создан в 2016 году для борьбы с исламистской пропагандой, но впоследствии его мандат был расширен и включал противодействие государственной дезинформации.

"Это финансирование имеет решающее значение для обеспечения того, чтобы мы продолжали агрессивный ответ на дезинформацию...Это не просто защитная позиция, которую мы должны принять. Мы также должны быть и в наступлении", - заявил заместитель госсекретаря США Стив Гольдштейн.

Кроме того, отмечается, что в рамках борьбы с пропагандой будет выделено не менее 5 млн долларов Фонду доступа к информации.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский союз выделит 1 млн евро на борьбу с российской пропагандой и намерен ежегодно направлять данную сумму на меры против дезинформации и фейковых новостей от СМИ из России.