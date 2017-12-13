США выделят средства на восстановление флота Украины - сенатор

Предоставление помощи привязано к прогрессу Украины в реформе оборонного сектора: США, в частности, хотят гарантий безопасности своих технологий

Предоставление помощи привязано к прогрессу Украины в реформе оборонного сектора: США, в частности, хотят гарантий безопасности своих технологийВ $350 млн, предусмотренных в оборонном бюджете США для армии Украины, входят средства для частичного восстановления украинских Военно-Морских Сил, пострадавших после захвата россиянами Крымского полуострова. Об этом пишет пресс-служба сенатора-республиканца Роберта Портмана, известного проукраинской позицией во время российской агрессии.

"Поправки Портмана, получившие статус закона, впервые предусматривают поддержку усиления флота Украины, сильно пострадавшего при захвате Россией Крыма... США предпринимают критический шаг вперед в этой поддержке. Очень важно в то время, как российская агрессия на востоке Украины продолжается с использованием техник гибридной войны (таких как пропаганда и дезинформация), чтобы США и НАТО оказывали постоянную экономическую, политическую и военную поддержку Украины, которая обеспечит стране демократическое будущее", - говорится в заявлении.

Как пишут у сенатора, есть "давнее согласие обеих партий насчет политики, которую США должны проводить как часть всеохватывающей стратегии поддержки Украины". Портман убежден, что "независимая Украина критически важна" не только для восточноевропейского региона, но и для американских интересов в этой части планеты и не только.

В его заявлении речь идет о том, что по принятому закону у Пентагона и Госдепа будет "достаточно времени" (два года) на то, чтобы выделить и потратить средства.

Подчеркивается, что выделение помощи от США коррелирует с тем, как быстро и эффективно Украина выполняет взятые на себя обязательства по институциональным реформам в оборонном секторе. Основные условия предоставления помощи: выход на самообеспечение, учет имущества, значительный прогресс по части обеспечения безопасности важных и защищенных патентами иностранных оборонных технологий. Пентагон обязуется проработать четкую методологию, которая позволит отслеживать прогресс Украины.

В список помощи США Украине добавлены радары ПВО и береговой линии обороны, морские минные технологии, а также средства противодействия морскому минированию. Кроме того, в перечне есть и другой инструментарий для прибрежной и береговой обороны. Эти пункты, подчеркивает сенатор, отражают наиболее востребованные Украиной части оборонной системы, которые не предоставлялись ей ранее.

Помимо этого, принятый закон упрощает использование помощи США по уходу за ранеными военными, а также предполагает более обширную подготовку бойцов ВСУ по тактической медицине.

"Призываю администрацию (Трампа) безотлагательно предоставить Украине весь инструментарий, который ей требуется", - подчеркнул Портман.

12 декабря 2017 года в посольстве Украины в США заявили, что подписанный американским президентом закон о бюджете страны на 2018 год санкционирует передачу Украине летального вооружения.