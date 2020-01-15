США выделят Украине в 2020 году более 1 млрд долларов и еще 3 боевых катера

Посол Украины в США Владимир Ельченко заявляет, что в 2020 году Вашингтон планирует выделить Киеву более $1 млрд помощи.

"Нет страны, которая больше, чем Соединенные Штаты, нас поддерживает именно в секторе безопасности и обороны. Что касается более конкретных цифр на этот год, то всего в 2020 году предусмотрено выделение на сумму $250 млн со стороны со стороны Пентагона и еще почти $450 млн по линии Госдепа США, это уже экономическая помощь. Следовательно, в общем у нас получается так, что в этом году общая помощь со стороны США - 698 млн долларов и чисто военная оборонная помощь - 365 млн долларов", - сказал он во время пресс- конференции во вторник.

Дипломат пояснил, что 250 млн - уже выделены, еще 50 млн - будет выделено при условии выполнения определенных условий и использования первой части суммы, и еще почти 50 млн - остатки с прошлых годов, которые еще не реализованы. Таким образом, подчеркнул Ельченко, общая сумма помощи от США на этот год - более $1 млрд.

"Главный приоритет, который был определен в двусторонних консультациях между Министерством обороны Украины и Пентагоном - это усиление украинского флота. Есть такое понятие, как "москитный флот", то есть скоростные катера, которых очень не хватает именно нашим военным или морякам на Черном и Азовском морях. Мы помним, что в прошлом году Украине были переданы два скоростных катера типа Island. В этом году предполагается передача еще трех катеров. Следовательно, значительная часть этих средств пойдет как раз на их переоснащение и установку там современного оружия и средств связи", - отметил посол.