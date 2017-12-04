США выходят из Глобального договора ООН по миграции - Тиллерсон

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон направил в ООН заявление о том, что его страна более не будет участвовать в Глобальном договоре по миграции, сообщает "Голос Америки".

Также в заявлении отмечается, что эта программа не согласуется с иммиграционной политикой США.

"Хотя мы продолжим работу по ряду направлений в ООН, в данном случае мы просто не можем добросовестно поддерживать процесс, который может подорвать суверенное право США применять наше иммиграционное законодательство и обеспечивать безопасность наших границ", - говорится в заявлении.

По словам Тиллерсона, США поддерживают международное сотрудничество по вопросам миграции, но суверенные государства несут основную ответственность за то, чтобы миграция носила безопасный, упорядоченный и легальный характер.

СМИ напоминают, что Нью-Йоркская декларация была единогласно одобрена 193 членами Генеральной Ассамблеи ООН в 2016 году и призвана защищать права беженцев, помогать им в переселении и обеспечении доступа к образованию и работе.

Ранее, в сентябре 2016 года, США выразили готовность участвовать в договоре. Тогда Вашингтон присоединился к Нью-йоркской декларации по беженцам, согласно которой в 2018 году все члены ООН (193 государства) должны принять договор об управлении потоками миграции и мерах в отношении беженцев.

По словам постоянного представителя США при ООН Никки Хейли, решения в сфере миграционной политики должны приниматься только самими американцами. При этому она подчеркнула тот факт, что США продолжат помогать мигрантам и беженцам во всем мире.

По материалам: Голос Америки (русская служба)