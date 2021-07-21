США закликали владу України утриматись від критики майбутньої угоди щодо "Північного потоку-2" - Politico

Представники адміністрації президента США Джо Байдена закликали своїх українських колег утриматися від критики майбутнього угоди з Німеччиною щодо "Північного потоку-2".

Про це пише видання Politico з посиланням на чотирьох осіб, знайомих з переговорами.

"Офіційні особи США дали зрозуміти, що відмовилися від зупинки проєкту, відомого як "Північний потік - 2", і тепер намагаються стримати завдані збитки, уклавши грандіозну угоду з Німеччиною.

У той же час офіційні особи адміністрації тихо закликали своїх українських колег утриматися від критики майбутньої угоди з Німеччиною, що стосується трубопроводу, за словами чотирьох осіб, знайомих з обговореннями", - пише видання.

За словами співрозмовників видання, офіційні особи заявляли українській стороні, що публічний виступ проти майбутньої угоди може завдати шкоди двостороннім відносинам між Вашингтоном і Києвом.