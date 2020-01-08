США закрыли воздушное пространство над Ираком и Ираном

Федеральное авиационное управление (ФАУ) во вторник ввело чрезвычайное ограничение для воздушного пространства Персидского залива после того, как Иран выпустил более дюжины ракет на двух военных базах в Ираке, где размещались войска США. Об этом пишет TheHill.

"Все полеты в надводной зоне Тегеранского района полетной информации над Персидским заливом и Оманским заливом запрещены только до дальнейшего уведомления в связи с усилением военной деятельности и усилением политической напряженности в регионе, что создает непреднамеренный риск для операций гражданской авиации США и возможность просчета или неправильной идентификации", - говорится в ограничении ФАУ.

ФАУ указало на недавнюю эскалацию напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном, а также на то, что Иран сбил беспилотный беспилотник США в июне, когда он находился над Оманским заливом.

Чрезвычайное ограничение распространяется на всех авиаперевозчиков США и коммерческих операторов, а также на всех эксплуатантов других воздушных судов, зарегистрированных в США.

Напомним, в столице Ирана Тегеране разбился пассажирский самолет Boeing 737, принадлежавший авиакомпании МАУ. По разным данным, на борту находились от 167 до 180 человек. Президент Владимир Зеленский написал, что все на борту погибли.

При взлете самолет охватило пламя. Официальная версия причин аварии от представителей иранского аэропорта имени Имама Хомейни - возгорание двигателя.