США "заплатят высокую цену" в случае ужесточения санкций - МИД КНДР

Северная Корея заявила, что заставит США "заплатить высокую цену", в случае, если Совбез ООН примет проект резолюции по ужесточению санкций против КНДР, предложенный Вашингтоном.

Об этом говорится в заявлении МИД КНДР, сообщает ЦТАК.

"Санкциями и давлением США хотят полностью уничтожить суверенитет КНДР", - заявили в МИД.

"КНДР разработала и усовершенствовала сверхмощное термоядерное оружие как средство сдерживания постоянно растущих враждебных действий и ядерной угрозы со стороны США и предотвращения опасности ядерной войны, нависшей над Корейским полуостровом и регионом", - сообщили в Северной Корее.

В КНДР отметили, что "внимательно следят за действиями США".

В заявлении МИД говорится, что меры, которые КНДР придется принять в случае ужесточения санкций, "заставят США испытывать наибольшую боль и страдания, которые они когда-либо переживали за всю свою историю".