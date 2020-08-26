США запроваджують нові санкції проти РФ

Міністерство торгівлі США вирішило внести до санкційного списку 3 російські науково-дослідні інститути, які пов'язані з програмою розробки і випробування хімічної і біологічної зброї

Оновлений список оприлюднило Бюро промисловості та безпеки Мінторгу США, передає Укрінформ.

Зокрема, під санкції потрапили 33-ій Центральний науково-дослідний випробувальний інститут Міноборони РФ, Центральний НДІ Міноборони РФ у Сергієвому Посаді та його філії, а також державний НДІ органічної хімії і технології.

Внесення цих організацій до переліку означає, що американська влада вводить обмеження на експорт, реекспорт і передачу товарів.

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що США попередили Росію про можливі санкції через отруєння лідера російської опозиції Олексія Навального.