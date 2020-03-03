США заявили, что никогда не признают аннексию Крыма РФ

США никогда не признают аннексию Крыма и сохранят санкции против Российской Федерации до тех пор, пока Москва не откажется от него.

Об этом заявил постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.

"Мы никогда не откажемся от санкций в отношении Крыма, пока они не выйдут из Крыма. Мы также собираемся сохранить наши санкции за дейсви на Донбассе, и я думаю, что это важные меры, которые мы принимаем, которые являются дипломатическими действиями, которые мы предпринимаем с целью отстаивания того, что правильно", - сказал Гилмор на пресс-конференции.

Он сравнил непризнание вхождения прибалтийских республик в состав СССР с непризнанием Вашингтоном вхождения Крыма в состав России.

"Мы никогда не соглашались, что прибалтийские государства были частью Советского Союза. Они были покорены силой. Мы никогда не соглашались с тем, что это советские социалистические республики и законные части России. Точно также мы будем отстаивать это предложение, пока оно не изменится. Необходимо изменить подход к внешней политике России. Это еще не произошло, но однажды произойдет, и Соединенные Штаты будут придерживаться наших принципов и придерживаться принципов Заключительного акта Хельсинского соглашения", - добавил Гилмор.

Напомним, как сообщала группа ИС, ранее госсекретарь США Майкл Помпео также заявил, что США никогда не признают притязания России на суверенитет над полуостровом Крым.

