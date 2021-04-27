США заявили про негайну допомогу Індії, яка потерпає від COVID-19

Сполучені Штати заявили про негайне надання допомоги Індії, де зростання випадків захворюваності на COVID-19 може призвести до краху систему охорони здоров'я.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на телеканал ABC News.

"Подібно до того, як Індія надіслала допомогу Сполученим Штатам на початку пандемії, коли наші лікарні були перевантажені, США сповнені рішучості допомогти Індії у скрутну хвилину", - заявила речниця Ради національної безпеки США Емілі Горн.

Вона зазначила, що США "цілодобово працюють над розгортанням наявних ресурсів і матеріалів", а "специфічна сировина", необхідна для індійського виробництва Covishield, "буде надана негайно". Корпорація фінансування розвитку США також сприятиме виробництву індійської вакцини BioE.

США, за інформацією телеканалу, надсилають в Індію засоби індивідуального захисту, ліки, набори для експрес-діагностики та апарати ШВЛ.

За словами Горн, США "розглядають варіанти забезпечення виробництва кисню та супутніх матеріалів у терміновому порядку" в Індії та "направляють групу експертів з питань охорони здоров'я із Центру контролю захворювань для тісної співпраці з посольством США, Міністерством охорони здоров'я та співробітниками епідеміологічних служб Індії".

Органи охорони здоров'я Індії повідомили про рекордне зростання в неділю захворюваності (349 691 випадок) та смертності (2767). Кремацію тіл здійснюють на вулицях. Лікарні в столиці Індії Делі не мають кисню і відмовляють пацієнтам у лікуванні.

Франція, Гонконг, Канада, Велика Британія та інші країни призупинили авіасполучення з Індією.

Раніше про надання допомоги Індії заявив Євросоюз.