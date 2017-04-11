США заявили про обізнаність РФ про підготовку хіматак

Росія знала про те, що Дамаск готує хімічну атаку в провінції Ідліб, стверджує в понеділок інформагентство Asssociated Press з посиланням на високопоставленого американського чиновника.

За його словами, "російський безпілотник літав над лікарнею в Сирії, коли жертви атаки кинулися туди для медичної допомоги". Після того, як безпілотник полетів, повідомив співрозмовник агентства, "вироблений в Росії винищувач став бомбити госпіталь, що, як вважають американські офіційні особи, було спробою приховати факт використання хімічної зброї".

У той же час, за словами неназваного чиновника, невідомо, хто саме керував винищувачем. Хоча він переконаний, що "присутність безпілотника не могло бути збігом", що Росія "повинна була знати про хімічну атаку і про те, що її жертвам потрібна медична допомога".

Минулого тижня ЗМІ повідомили, що в місті Хан-Шейхун в провінції Ідліб були застосовані боєприпаси з отруйними речовинами, в результаті чого загинули, за різними даними, близько 100 осіб. У цьому США і їх союзники звинуватили владу Сирії, які категорично відкинули ці звинувачення.

У п'ятницю США завдали ракетами "Томагавк" удар по аеродрому в сирійській провінції Хомс. За даними Пентагону, всього було випущено 59 ракет. Зазначалося, що метою ракетного удару США був аеродром Шайрат, з якого, як вважає американський уряд, були здійснені хіматакі в провінції Ідліб.