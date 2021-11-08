США знімуть обмеження на в'їзд для туристів з понад 30 країн

США відкривають кордони для вакцинованих від коронавірусу туристів з Європи та низки інших країн з 8 листопада 2021 року.

Як повідомляє BBC, заборона знімається для туристів із 26 країн шенгенської зони, Великої Британії, Ірландії, Бразилії, Китаю, Індії, Південної Африки та Ірану.

Ізраїль змінив правила в'їзду для туристів: нові умови Дозвіл стосується всіх, хто пройшов повний курс вакцинації препаратами Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Covaxin, Covishield, Sinopharm, Coronavac та Johnson&Johnson. Окрім вакцини, також потрібно отримати негативний результат тесту на коронавірус протягом трьох днів після поїздки та передати свою контактну інформацію.

Сухопутні кордони США з сусідами Канадою і Мексикою також будуть відкриті. Через це збільшився потік мігрантів до США.

Видання зазначає, що тисячі мігрантів прибули в райони вздовж кордону Мексики з США, сподіваючись скористатися недавно пом'якшеними правилами.

Американська авіакомпанія United Airlines заявляє, що очікує збільшення числа прибувають пасажирів на 50%, а виконавчий директор Delta Ед Бастіан попередив мандрівників, що слід очікувати черг.

Кордони США були закриті для туристів майже два роки.

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