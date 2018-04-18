США знали об ударе израильских ВВС по Сирии - WSJ

Израиль получил молчаливую поддержку США перед атакой на сирийский военный аэродром Т-4 в провинции Хомс 9 апреля, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что объектом атаки была новейшая иранская система противоракетной обороны.

"Израильские силы на прошлой неделе при молчаливой поддержке Америки нанесли удар по новейшей иранской системе противовоздушной обороны, которая находилась на сирийской базе", - говорится в материале.

Указанная иранская система была уничтожена до того, как ее подготовили к применению. Кроме того, якобы был уничтожен ангар, в котором хранились беспилотные летательные аппараты, которые использовались иранцами.

По мнению издания, США и Израиль пытаются ограничить иранское влияние в Сирии. В то же время, Пентагон не ищет прямого противостояния с Ираном, опасаясь удара со стороны Тегерана по американским военнослужащим в регионе.

Ранее сирийское государственное телевидение сообщало, что силы противовоздушной обороны Сирии сбили восемь ракет противникапри ракетном обстреле авиабазы "Тийфор" (Т-4) правительственных ВВС в сирийской провинции Хомс во время удара западных союзников по стране из-за использования химического оружия против гражданского населения.

Так, 14 апреля, лидеры трех стран - США, Франции и Великобритании - выступили с заявлением о начале военной операции в Сирии. Удары решили наносить по объектам, которые подозревают в причастности к изготовлению химического оружия.

Спустя час было объявлено о завершении первой волны ударов по Сирии, однако в Пентагоне не исключают их повторения. Россию о начале атаки на не предупреждали.

Операция в Сирии стала ответом на применение режимом Башара Асада химического оружия против гражданского населения. Последняя атака 7 апреля унесла жизни около 70 человек, большинство из которых женщины и дети.

Всемирная организация здравоохранения подтвердила использование химоружия войсками Асада в Думе. В заявлении организации также приведены неподтвержденные данные от волонтеров о гибели 70 человек, которые скрывались от бомбардировки в подвалах.

Совет безопасности ООН собрался на экстренное заседание после удара США и союзников по Сирии в ответ на химатаку в Думе. Россия внесла проект резолюции по ситуации в Сирии, который осуждает удары западных стран, однако он не был принят.