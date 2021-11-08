США звинуватили українця у справі про кібернапад

Міністерство юстиції США висунуло звинувачення проти двох осіб у кібернападі на американську компанію із застосуванням "програм-вимагачів", повідомляє Reuters.

CNN повідомив, що США вилучили раніше сплачений компанією викуп обсягом 6 млн дол.

Серед обвинувачених - українець Ярослав Васинський.

22-річного Васинського заарештували в Польщі минулого місяця. Іншого обвинуваченого, 28-річного російського громадянина Євгена Поляніна, не затримано.

Згідно з інформацією Міністрства фінансів США, ці особи отримали білше 200 млн дол викупів у криптовалютах Bitcoin та Monero.

Васинського пов'язують з кібернападами за допомогою програми-вимагача REvil. На початку липня кібернапад з використанням цієї програми було проведено проти амерканського розробника програмного забезпечення Kaseya.

Також сьогодні Міністерство фінансів США додало Васинського, Поляніна та криптовалютну біржу Сhatex до санкційного переліку. Криптовалютну біржу звинувачують у "проведення фінансових розрахунків для задіяних у кіберздирництві".

Минулого тижня в рамках боротьби з використанням програм-шантажистів, Держдеп оголосив про нагороду за інформацію, яка допоможе ідентифікувати, арештувати та/або засудити ключових лідерів програм-вимагачів Darkside.

До 10 млн дол може отримати той, хто надасть інформацію, яка дозволить встановити особу, або місцезнаходження ключових керівників угруповання DarkSide. Ще 5 млн дол пропонується за інформацію, що призведе до арешту та/або засудження в будь-якій країні, будь-якої особи, яка має намір взяти участь в нападі DarkSide.

Голос Америки українською

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