Стала известна дата рассмотрения ассоциации Украина-ЕС в сенате Нидерландов

19 апреля 2017, 11:12
 В мире Источник: Зеркало недели. Украина

Комитет сената предложил провести дебаты по ратификации 23 мая.

Комитет по иностранным делам сената Нидерландов предложил провести дебаты верхней палаты парламента по вопросу ратификации соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом 23 мая. Комитет вынес эту дату на утверждение министру иностранных дел, который должен одобрить или перенести дату до 9 мая, сообщается на сайте парламента.

В случае переноса, следующей датой в комитете предлагают 6 июня.

Напомним, 23 февраля нижняя палата парламента Нидерландов ратифицировала Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. Ратификацию Соглашения поддержали 89 из 150 депутатов палаты. 55 проголосовали против.

Голосование состоялось в последний возможный день, поскольку в пятницу Палата представителей прекращает работу до завершения выборов и возобновит заседание уже в новом составе.

Как сообщалось, Нидерланды планировали ратифицировать Соглашение об ассоциации Украины с ЕС в январе 2017 года.

Источник: Зеркало недели. Украина
 
 
 