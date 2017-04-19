Стала известна дата рассмотрения ассоциации Украина-ЕС в сенате Нидерландов

Комитет сената предложил провести дебаты по ратификации 23 мая.

Комитет по иностранным делам сената Нидерландов предложил провести дебаты верхней палаты парламента по вопросу ратификации соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом 23 мая. Комитет вынес эту дату на утверждение министру иностранных дел, который должен одобрить или перенести дату до 9 мая, сообщается на сайте парламента.

В случае переноса, следующей датой в комитете предлагают 6 июня.

Напомним, 23 февраля нижняя палата парламента Нидерландов ратифицировала Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. Ратификацию Соглашения поддержали 89 из 150 депутатов палаты. 55 проголосовали против.

Голосование состоялось в последний возможный день, поскольку в пятницу Палата представителей прекращает работу до завершения выборов и возобновит заседание уже в новом составе.

Как сообщалось, Нидерланды планировали ратифицировать Соглашение об ассоциации Украины с ЕС в январе 2017 года.