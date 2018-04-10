Стали известны шокирующее подробности Смоленской трагедии

Раскрыты новые подробности о погибших во время авиакатастрофы

Во время проведения эксгумаций и судмедэкспертиз 77 жертв Смоленской катастрофы, удалось выявить 69 фрагмента тел 26 человек, которые находились в гробах других людей.

Сообщается, что во время исследований также обнаружили замену двух тел, а в гробах были обнаружены посторонние предметы: резиновые перчатки, пакеты, бутылки и др.

Отмечается, что документация по проведению судмедэкспертиз в Москве содержит грубые ошибки. В частности, у кого-то из жертв описывали внутренние органы, которых они в результата хирургических вмешательств не имели.

После перевозки тел погибших из Москвы в Польшу в 2010 году, они были похоронены без проведения повторных судмедэкспертиз. Национальная прокуратура Польши начала следствие по делу о халатности.

Как сообщали "Комментарии", в Смоленской катастрофе 10 апреля 2010 года погибли все 96 человек, которые находились на борту правительственного Ту- 154М, включая президентскую чету Леха и Марию Качиньских.

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