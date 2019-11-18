Стало известно имя еще одного кандидата в президенты США

В Соединенных Шататах Америки миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг подал документы на регистрацию в качестве кандидата от Демократической партии США на первичных выборах в Алабаме, сообщает UBR.

Он подал документы, необходимые для участия в гонке в последний момент, но еще не объявил официально о том, что будет бороться за президентство.

Всего на рекламную кампанию миллиардер, по заявлению его представителей, потратит 100 миллионов долларов. Сам Блумберг фигурировать в данной онлайн- рекламе не будет.

В настоящее время в списке Демократической партии номинации добиваются 17 кандидатов.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Президент США Дональд Трамп в декабре 2018 года проводил личную встречу с партнерами своего адвоката Рудольфа Джулиани Львом Парнасом и Игорем Фруманом