Журналисты узнали, что соучастником обвиняемых в покушении на Сергея и Юлию Скрипалей Петрова-Мишкина и Боширова-Чепиги может являться некий Сергей Федотов.

Об этом сообщает "Фонтанка".

По данным издания, Федотов в январе-феврале 2014 года совершил путешествие в Чехию одновременно с подозреваемыми в покушении на Скрипалей "Александром Петровым" и "Русланом Бошировым". Федотов, Боширов-Чепига и Петров-Мишкин тогда пользовались загранпаспортами 64-й серии с близкими номерами.

Кроме Праги, Киева, Милана и Женевы, Сергей Федотов минимум три раза посетил Лондон - в марте 2016-го, марте 2017-го и марте 2018-го. Последний раз он прибыл в Великобританию 2 марта, как и Чепига с Мишкиным, но другим рейсом, а улетел 4-го, в день покушения, вместе с ними.

Отмечается, что эта информация имелась у Скотланд-Ярда с самого начала расследования, но по каким-то причинам ее было решено придержать.

По информации журналистов, в России у Федотова нет оформленных недвижимости, транспорта и мобильных номеров, он отсутствует в социальных сетях и базах исполнительных производств. Номер его действующего паспорта на одну-две цифры отличается от документов, выданных гражданам России, которые местом своей регистрации указывали Хорошевское шоссе, 76 - штаб квартиру Главного управления Генштаба Минобороны.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", сотрудники российского ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига, подозреваемые в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, также громили и захватывали госучреждения на Донбассе.

