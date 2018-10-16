Стало известно имя задержанного во Франции украинца

Задержанный французскими жандармы в Бургундии гражданин Украины, которого подозревают в масштабной коррупции, фигурировал в деле о хищении средств Одесского припортового завода.

Такую информацию "Украинской правде" сообщил источник в прокуратуре.

По информации источника, задержанным оказался Дмитрий Малиновский.

В прокуратуре утверждают, что он причастен к хищению средств Одесского припортового завода.

По данным Министерства внутренних дел в разделе лиц, скрывающихся от органов власти, есть Дмитрий Малиновский, который исчез в августе 2014 года.

Мужчину задержали еще 5 октября. По информации Европола, его подозревают в международном мошенничестве и отмывании денег.

Ранее стало известно, что задержанный не причастен к политической деятельности.

В январе Франция начала расследование подозрительных операций по покупке замка за 3 миллиона евро люксембургской компанией, основным владельцем которой является гражданин Украины.

Мужчину также разыскивали в Украине из-за коррупции, но ему удалось избежать наказания, подделав свидетельство о смерти.

Подозреваемого задержали вместе с тремя сообщниками.

Также арестовали его имущество на 4,6 миллиона евро, включая замок во Франции, винтажный Rolls Royce Phantom и три произведения искусства Сальвадора Дали.