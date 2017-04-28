Стало известно, какой ущерб могла нанести Ле Пен Европарламенту

Кандидат в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен могла нанести Европарламенту ущерб на сумму около 5 млн евро.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на источники в ЕС.

В Европарламенте подозревают, что эти средства были выделены из фондов ЕП на оплату труда помощников евродепутатов от "Национального фронта", которые на самом деле занимались партийной работой во Франции.

В "Национальном фронте" эти обвинения отрицают.

23 апреля во Франции состоялся первый тур президентских выборов. В нем участвовали 11 кандидатов, двое из них - Эмануэль Макрон и Марин Ле Пен, получившие наибольшее количество голосов избирателей, вышли во второй тур, который состоится 7 мая.