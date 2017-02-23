Станислав Белковский: Нарастают слухи о плохом состоянии здоровья Путина

То, что Путин не может идти на третий срок, — вполне очевидно.

Конституция это запрещает, а Путин — законник, легист и стремится не нарушать формально законодательство. Именно поэтому он не пошел на третий срок в прошлый раз... Этот слив может быть обусловлен слухами о том, что Путин якобы не пойдет на свой очередной второй срок в 2018 году. Нарастают слухи о плохом состоянии его здоровья. Чтобы развеять эти слухи, могла быть допущена "утечка" о том, что он на второй срок обязательно пойдет.

В ночь на 21 февраля ТАСС, РИА, "Дождь", "Лайф", РБК, КП, МК, "Коммерсант", "Известия" и "Газета.ру" практически одновременно опубликовали материалы, что Путин пойдет на выборы в 2018 году и хочет добиться высокой явки на выборах и высокого уровня поддержки.

Эта новость со ссылкой на высокопоставленные источники была опубликована десятью СМИ между 00.00 и 00.21, при этом пять СМИ из десяти опубликовали материалы ровно в полночь.

