Старший советник Помпео уходит в отставку из-за скандала вокруг Украины, - СМИ

Старший советник госсекретаря США Майка Помпео Майкл Маккинли уходит в отставку

Его отставка связана с позицией Помпео, который не поддержал дипломатов, оказавшихся втянутыми в скандал вокруг Украины, и которых вызвали в Конгресс США для дачи показаний, передает "ДС" со ссылкой на The Washington Post.

Маккинли подчеркнул, что Помпео "не способен защитить своих сотрудников".

30 лет карьерный дипломат Маккинли служил послом в разных странах, в том числе Афганистане, Колумбии, Перу и Бразилии. Он принимал участие в усилиях внешней политики США в Венесуэле, Мексике и Афганистане.

В середине сентября 2019 года в СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп мог давить на украинского президента Владимира Зеленского во время телефонной беседы, состоявшейся 25 июля того же года. Об этом сотрудник американской разведки сообщил в официальной жалобе на имя руководства.

Напомним, 25 сентября Палата представителей США инициировала начало процедуры импичмента главы Белого дома Дональда Трампа из-за его возможного давления на украинского президента Владимира Зеленского.