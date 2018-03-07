Старший советник Трампа по экономическим вопросам подал в отставку

Старший советник президента США по экономическим вопросам Гэри Кон подал в отставку на фоне намерений Трампа ввести пошлины на сталь и алюминий.

Об этом сообщает Reuters.

Гэри Кон выступал против введения пошлин на сталь и алюминий, однако, как отмечается, противостояние с Трампом в этом вопросе стало не единственной причиной его отставки. Кон считается одним из авторов налоговой реформы, принятой в США в конце 2017 года, поэтому с принятием реформы он считает свою миссию завершенной.

Трамп отреагировал на отставку Кона, пообещав найти ему замену в ближайшее время.

Сообщается, что его отставка обсуждалась в Белом доме последние несколько недель.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия в 25% и 10% соответственно.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пообещал скорую и жесткую реакцию в ответ на введенные США торговые ограничения по стали и алюминию.

В Брюсселе заявили, что уже подготовили контрмеры по решению президента США Дональда Трампа о введении высоких тарифов на импорт стали и алюминия.

По данным Politico.eu, под "месть" могут попасть товары из политически чувствительных штатов для республиканцев, такие как мотоциклы производителя Harley-Davidson с Висконсина, апельсиновый сок из Флориды и виски из Кентукки, штата лидера большинства в Сенате США.