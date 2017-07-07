«Старый лис» поднял голову незадолго до встречи Путина с Трампом (Al-Akhbar, Ливан)

За несколько дней до предполагаемой встречи между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом в кулуарах саммита G20 в Гамбурге, «старый лис» посетил Москву. 94 года не являются бременем для Генри Киссинджера. Ветеран американской дипломатии все еще в состоянии играть роль «двигателя» в самых сложных вопросах международной политики, в том числе касательно американо-российских отношений.

Помимо визита на форум «Примаковские чтения», архитектор политики разрядки напряженности между Соединенными Штатами и Советским Союзом в 70-х годах прошлого века стал гостем Владимира Путина в Кремле, а также провел длинную встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Стоит отметить, что это не первая встреча в таком формате между «царем» и «лисом»: двух деятелей, ведущих долгие беседы о международной политике, связывает личная дружба, и они никогда не упускают случая выразить друг другу свое восхищение.

Однако, внезапное появление Киссинджера в России (хотя и известно, что он посетил научный форум, посвященный памяти бывшего российского премьер-министра Евгения Примакова), вызвал спекуляции о том, что американский деятель прибыл в Москву, чтобы предложить услуги дипломатического посредника, особенно если учесть, что это произошло за несколько дней до саммита в Гамбурге. Как указывают российские средства массовой информации, прежде чем отправиться в Москву, Киссинджер встретился с Дональдом Трампом.

Администрация президента России поспешила уточнить, что встреча между Путиным и Киссинджером имела личный характер и не была нацелена на установление каких-либо контактов между Кремлем и Белым домом. Однако нет сомнений в том, что в последнее время наблюдатели заметили частые передвижения «старого лиса» между столицами государств под предлогом академического сотрудничества, что дало ему возможность встретиться с руководителями и должностными лицами многих государств. На самом деле возвращение Киссинджера на политическую сцену стало неожиданностью для многих, тем более что этому предшествовало десятилетие геополитических неудач.

Было очевидно, что звезда Киссинджера, которая скрашивала эпоху правления всех американских президентов, начиная с президентства Ричарда Никсона, стала гаснуть в эпоху Барака Обамы, и это произошло по нескольким причинам. Самой главной из них является быстрый подъем российского государства с началом второго президентского срока Владимира Путина, что в свою очередь совпало с избранием Барака Обамы на второй срок. В этих условиях хозяин Белого дома начал поиски новой концепции, которая указала бы ему, как следует перемещать пешки на «великой шахматной доске».

Тем не менее, звезда «старого лиса», вокруг которого в последние годы шли слухи о том, что он страдает от болезни Альцгеймера, снова засияла в ноябре прошлого года, когда с ним захотел встретиться Дональд Трамп сразу после того, как в Соединенных Штатах закончились президентские выборы. Следует учесть, что встреча прошла, несмотря на то, что Киссинджер является близким другом главного соперника Трампа — Хиллари Клинтон.

На этой встрече Трамп внимательно слушал, какие советы ему дает архитектор пошаговой политики на Ближнем Востоке, взятой на вооружение после войны 1973 года, также «спасший» президента Ричарда Никсона во время войны во Вьетнаме. Киссинджер рассказал новому президенту, что должно быть сделано в области внешней политики, особенно по таким серьезным вопросам, как отношения США с Россией, Ираном, Сирией и Северной Кореей.

Независимо от того, последовал ли Дональд Трамп советам ветерана дипломатии или нет, выход Киссинджера на политическую арену оказал значительное влияние на некоторые политические шаги нового президента. В первую очередь в этой связи нужно отметить встречу, которая состоялась между Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином в апреле этого года во Флориде. Дипломатической подготовкой к этой встрече занимался Киссинджер, который неофициально прибыл в Пекин в декабре прошлого года. Возможно, то, что делал «старый лис» по линии Вашингтон-Пекин, сейчас происходит по линии Вашингтон-Москва.

По этой причине многие с большим интересом слушали речь Киссинджера на научном форуме «Примаковские чтения». Так, по его мнению, «перед Путиным и Трампом открывается серьезная возможность улучшить не только двусторонние отношения, но и общими усилиями способствовать улучшению ситуации в мире в целом».

Как обычно, Киссинджер использовал прагматические дипломатические фразы, отметив, что напряженность в отношениях между Россией и США не является чем-то новым: отношения между двумя государствами часто становились напряженными, однако каждый раз стороны преодолевали трудности.

Однако многие считают, что «оптимизм» Киссинджера основывается на «романтических» идеях старого дипломата, который пытается использовать политические уравнения, применявшиеся в ХХ веке для решения сложных задач современной эпохи. Все это совпало со спорной позицией Трампа, согласно которой перед США и Россией открывается «исключительно благоприятная возможность». Тем не менее взгляды Киссинджера могут стать одним из «ключей», к помощи которых президент США может прибегнуть в сложном процессе переговоров с российским конкурентом в рамках предполагаемой встречи.

Возможно, взгляды Киссинджера окажутся полезными для Дональда Трампа, если он захочет понять логику, лежащую в основе политических действий Владимира Путина по всей Евразии. Он может понять, чем она отличается от логики тех, кто принимает главные решения в системе военной разведки в Вашингтоне. 94-летний дипломат не разделяет враждебных по отношению к президенту России взглядов, которых придерживаются многие американские политики. В частности, он предупреждал их об опасности политики санкций в отношении России и отказался смотреть на Путина как на «нового Гитлера», считая, что российский лидер всего лишь пытается добиться всего, что в его силах, для своей страны.

По мнению Киссинджера, что в первую очередь определяет политику России, так это то, что Владимир Путин точно рассчитывает национальные интересы своей страны и решительно их защищает.

Очень часто в своем подходе к российской политике Киссинджер ссылается на «внутреннюю эмоциональную связь» между Владимиром Путиным и российской историей, когда видит, как президент России реагирует на удары со стороны Запада. По мнению дипломата, он отвечает на них так, как ответил бы Петр I, если бы жил в наше время, говоря об императоре, благодаря которому в начале XVIII века Россия влилась в ряды передовых государств после того, как ему удалось решить многие внутренние и внешние проблемы.

Именно по этой причине Киссинджер считает, что нельзя отделить внутренние проблемы, с которыми сталкивается Россия, в частности, в сфере экономики, от внешнеполитических проблем, которые угрожают ее жизненно важным и стратегическим интересам на международной арене.

Это объясняет, как следствие, постоянный отказ Киссинджера поддержать враждебную политику США и европейских государств в отношении России. Как считает американский дипломат, «в интересах каждого, чтобы Россия оставалась частью международной системы», и невозможно игнорировать ее стратегическое положение на международной арене, поскольку Россия не является «изолированным от всех островом».

Несмотря на то, что Киссинджер является сторонником политики «отпора Путину», он призывает быть готовыми к тому, что наступит момент, когда нужно будет положить конец противостоянию с Россией. Если говорить более подробно, то, возможно, мнение Генри Киссинджера имеет значительное влияние на позицию Дональда Трампа по самым сложным вопросам американо-российских отношений, в том числе по Сирии. Тем более, что его взгляды соответствовали первоначальным взглядам Трампа, до того как они претерпели значительные перемены в связи с внутриполитическим давлением.

Предположения, из которых Киссинджер исходит при объяснении политики России в отношении Сирии, заключаются в том, что позиция Путина определяется «растущей озабоченностью по поводу подъема радикального ислама», а также «нежеланием, чтобы Соединенные Штаты в одностороннем порядке определяли судьбу Ближнего Востока». Исходя из этого, когда Белый дом оказался в неловкой ситуации в связи с отказом Конгресса поддержать военный удар по Сирии, Путин увидел в этом возможность вмешаться, облегчив ситуацию для американской стороны и стремясь к взаимному сотрудничеству по урегулированию конфликта.

Киссинджер считает, что источником наибольшей озабоченности для Путина в Сирии является возможность того, что этот конфликт будет способствовать усилению радикализма в регионе, а не защита конкретного человека (имеется в виду президент Сирии Башар Асад). Как говорит дипломат, неправильно думать, что проблема Сирии заключается в одном-единственном человеке, то есть Асаде, и что его уход решит все вопросы.

Все же идеи Киссинджера могут представлять собой идеологический фундамент прагматической политики, к которой так стремится Трамп, и дипломат надеется найти путь к «сделке» с Россией в ходе встречи на высшем уровне в Гамбурге. Однако многое покрыто завесой неопределенности, в частности потому, что дипломатической рациональности «старого лиса» недостаточно, чтобы повлиять на военную «цену» каждого варианта действий, рассматриваемого администрацией США.

Виссам Матта (Wissam Matta)