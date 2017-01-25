Столкновение атомных субмарин могло спровоцировать войну (The Times)

Официальные документы ЦРУ указывают на то, что на пике холодной войны у побережья Британии столкнулись две атомные подводные лодки, и что этот факт скрывался более 40 лет.

Столкновение американской подводной лодки со 160 ядерными боеголовками на борту и советской субмарины было настолько серьезно, что данный инцидент мог привести к третьей мировой войне, утверждает один эксперт.

Этот случай произошел на малых глубинах неподалеку от бухты Холи-Лох в 30 милях от Глазго. У США в период с 1961 по 1992 годы в этой бухте находилась база атомных подводных лодок.

Долгие годы в военных кругах циркулировали слухи о том, что столкновение подводных лодок двух главных соперников по холодной войне могло произойти в открытых водах Северного моря в 1974 году. Однако ВМС США всякий раз отказывались от комментариев.

Теперь подробности столкновения стали известны из телеграммы, которую обнародовало ЦРУ. Ее содержание указывает на то, что инцидент произошел неподалеку от базы. Эту телеграмму под грифом «совершенно секретно» советник президента Форда по национальной безопасности Брент Скоукрофт направил 3 ноября 1974 года Генри Киссинджеру, который в то время был госсекретарем США.

В этом документе, который удалось прочитать журналистам The Times, говорится: «Только что получил известие из Пентагона, что одна из наших подводных лодок с ракетами „Посейдон" столкнулась с советской подводной лодкой. Субмарина „Джеймс Мэдисон" выходила с базы Холи-Лох на боевое дежурство и столкнулась с советской подводной лодкой, поджидавшей ее у входа в бухту, чтобы начать преследование. Обе подводные лодки всплыли на поверхность, а советская лодка впоследствии снова погрузилась. Сообщений о масштабах повреждений пока не поступало. Буду вас информировать».

Эта телеграмма оказалась среди 13 миллионов страниц несекретных документов, которые в этом месяце ЦРУ разместило в интернете.

Эти сообщения поступили спустя несколько дней после того, как стало известно о неудачном пуске ракеты «Трайдент» с британской атомной подводной лодки во время испытаний во Флориде в июне прошлого года. Вчера вечером прозвучали заявления о том, что инцидент 1974 года показал, насколько опасно размещать атомные подводные лодки в британских водах.

Эксперт по ядерному оружию Ханс Кристенсен (Hans Kristensen) из Федерации американских ученых считает, что тогда вполне могла произойти катастрофа, «если бы экипаж одной из лодок по ошибке принял столкновение за нападение и решил защищаться, потопив вторую субмарину».

Кристенсен, ранее работавший специальным советником в датском Министерстве обороны, далее сказал: «„Джеймс Мэдисон" — это подводная лодка с 16 баллистическими ракетами „Посейдон", общее число боеголовок у которых равно 160. В худшем случае в результате столкновения мог произойти взрыв, который воспламенил бы ракетное топливо, и тогда бы произошли ракетные пуски или разрушение боеголовок. Лодки могли также затонуть вместе с экипажами и незаглушенными реакторами на мелководье неподалеку от богатых районов рыбного промысла».

Инженер Джон Лардж (John Large), возглавивший группу оценки ядерных рисков во время подъема российской подлодки «Курск» в 2001 году, назвал это столкновение серьезным происшествием. «Лодки могли загореться, а это бы привело к катастрофе, — сказал он. — Если в ракетной шахте начинается пожар, в море может попасть значительное количество плутония. Это вызовет серьезное загрязнение».

Видимо, американская субмарина получила значительные повреждения корпуса и была отбуксирована в сухой док Холи-Лоха для инспекции и ремонта.