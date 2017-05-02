Столкновения в Париже: Число пострадавших полицейских увеличилось до шести человек

Число пострадавших полицейских во время первомайских демонстраций в Париже увеличилось до шести человек, передает УНН со ссылкой на BFMTV.

Вблизи площади Бастилии в Париже около 150 человек в масках присоединились к демонстрантам и атаковали полицейских. В правоохранителей бросали бутылки с зажигательной смесью, на что полиция в ответ применила слезоточивый газ.

В результате столкновений пострадали шесть полицейских, один из них получил серьезное ранение руки, еще у одного - ожоги лица.

С начала мероприятия были задержаны пять человек.

Как сообщал УНН, 1 мая на демонстрации в Париже произошли столкновения - в полицейских бросили "коктейли Молотова", трое пострадали.