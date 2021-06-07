Столтенберґ: Агресивні дії Росії спонукали НАТО до найбільшого посилення безпеки з часів Холодної війни

У відповідь на агресивну політику Росії, НАТО провело найбільше посилення колективної безпеки з часів Холодної війни. Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, виступаючи на конференції в Атлантичній раді у понеділок.

В понеділок та вівторок Столтенберґ перебуває у США з візитом. Це перша подорож генсекретаря НАТО до США з часів початку пандемії.

Останнім часом Росія проводить низку агресивний дій, заявив Столтенберґ, коментуючи політику НАТО щодо Росії, і "ця модель агресивних дій - від військових до гібридних кіберінструментів викликає велике занепокоєння всіх союзників НАТО".

У відповідь НАТО надає політичну та практичну підтримку партнерам, як-от Україні та Грузії, зауважив генсек.

"Але ми також здійснили найбільше посилення колективної безпеки з часів закінчення Холодної війни. До цього спонукали агресивні дії у 2014 році, коли Росія анексувала Крим", - додав він.

Зараз, наголосив посадовець, НАТО має 4 боєздатні бойові групи на Сході Альянсу: "Раніше такого ніколи не було. Це повністю нове". Також НАТО збільшило присутність в Балтійському та Чорному морях і посилило боєготовність сил.

"Загалом, це становить чітку та потужну відповідь союзників НАТО на агресивні дії Росі", - зауважив посадовець.

Столтенберґ наголосив на двовекторному підході НАТО до Росії, який включає вияв сили та непохитності у поєднанні з готовністю до діалогу.

Коментуючи заяву Путіна про те, що Росія може повторити дії Білорусі щодо літака Ryanair, Столтенберґ назвав "обурливими" примусову посадку літака, який перелітав з однієї країни НАТО до іншої країни НАТО а також арешт білоруського опозиціонера. Раніше НАТО засудили дії Білорусі.

"Це порушення фундаментальних, базових норм та правил", - додав Столтенберґ. Він закликав до незалежного міжнародного розслідування інциденту і привітав дії США, Великої Британії та ЄС із введення санкцій проти режиму Лукашенка.

"Це надсилає сигнал будь-кому, хто роздумує над скоєнням чогось подібного", - наголосив він.

Голос Америки українською

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