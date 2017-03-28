Столтенберг анонсировал заседание НАТО-Россия на уровне послов

Заседание Совета НАТО-Россия на уровне послов состоится в Брюсселе в четверг, 30 марта.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает "Укринформ".

"После консультаций с членами Совета НАТО-Россия я пригласил их провести встречу на уровне послов", - заявил глава Альянса.

Заседание состоится 30 марта в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Весной 2014 года, в связи с российской агрессией против Украины блок НАТО приостановил практическое сотрудничество с Москвой и ограничил политический диалог. При этом в Альянсе сохраняют открытыми дипломатические каналы для взаимодействия с российской стороной по некоторым вопросам.

31 марта в Брюсселе состоится заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.

Как сообщалось ранее, НАТО потребует от Москвы объяснений по поводу "Искандеров" в Калининграде.