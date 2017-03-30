Столтенберг: На встрече в рамках Совета НАТО- Россия ситуация в Украине стала первой темой

НАТО и РФ, несмотря на продолжительную, откровенную и конструктивную встречу в рамках Совета НАТО-Россия, сохраняют отчетливые разногласия относительно ситуации в Украине. Об этом заявил генеральный секретарь Организации североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг на пресс- конференции по итогам заседания, передает "УНИАН".

"Это была первая встреча Совета НАТО-Россия в этом году. Союзники и Россия продолжают иметь отчетливые разногласия в отношении кризиса в Украине и вокруг него. Это было первой темой, которую мы рассмотрели. И ситуация с безопасностью, по-прежнему, вызывает серьезное беспокойство", - заявил он.

Столтенберг отметил, что нарушения режима прекращения огня на востоке Украины достигли рекордного уровня.

"Активные боевые действия не прекращаются, и тяжелое вооружение не было отведено", - подчеркнул он.

Сегодня, 30 марта, проходит заседание Совета НАТО-Россия. Перед встречей Столтенберг заявил, что на ней будут обсуждаться различные вопросы общего беспокойства, такие, как кризис в Украине и вокруг нее, Афганистан, террористическая угроза, а также военные действия, прозрачность и уменьшение рисков, связанных с военной деятельностью.