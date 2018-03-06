Столтенберг: НАТО не хочет новой холодной войны

В НАТО отреагировали на заявление президента РФ Владимира Путина о начале активных испытаний ракеты Сармат, сказав, что Альянс не желает новой холодной войны.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Reuters.

- Конечно, мы обеспокоены, потому что НАТО не хочет новой холодной войны. Мы не хотим новой гонки вооружений, - сказал Столтенберг.

По его словам, поведение Путина похоже на такое, в соответствии с которым Россия разработала новое оружие и использовала военную силу в Украине.

- Эта картина, которую мы видели в течение нескольких лет, является частью того, почему НАТО сейчас адаптирует и внедряет сильнейшее подкрепление нашей коллективной обороны со времен холодной войны, - подытожил генсек НАТО.