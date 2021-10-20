Столтенберг прокоментував демарш Росії щодо закриття місії при НАТО

Північноатлантичний Альянс висловлює жаль з приводу дипломатичного демаршу Росії на початку тижня, проте продовжуватиме змістовну політику стосовно Росії, що включає відкритість до діалогу з одночасним зміцненням інструментів стримування та оборони.

Про це сьогодні у Брюсселі під час пресконференції напередодні зустрічі міністрів оборони країн-союзниць, що відбудеться 21-22 жовтня, заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На початку цього тижня Росія оголосила про закриття власної місії при НАТО, а також наших офісів в Москві. Ми жалкуємо з приводу цього рішення, яке не сприяє діалогу та взаєморозумінню. Але політика НАТО залишається змістовною. Ми залишаємося відкритими для діалогу, включаючи через Раду НАТО-Росія. В той же час, ми будемо продовжувати оцінку, як ми можемо надалі зміцнювати нашу політику стримування та оборону. Ми забезпечимо наявність вірних планів, спроможностей та сил на місцях для захисту наших держав», - наголосив керівник Альянсу.



Столтенберг зауважив, що міністри оборони країн НАТО під час зустрічі в Брюсселі оцінять прогрес у спільній реакції на виклики, що виходять від новітніх російських ракетних систем, здатних нести ядерну зброю. Він нагадав, що у 2018 році союзники постали перед фактом, що Росія розвинула та розгорнула ракети у порушення ДРМСД (Договір про ракети малої та середньої дальності – ред.). І такі дії Росії, зрештою, призвели до руйнування цієї угоди. Наразі, за словами керівника НАТО, Росія продовжує посилювати свій ракетний потенціал та розвиває гіперзвукові системи.

«Ці ракети становлять реальну загрозу для безпеки в євроатлантичному просторі. Ми не відповідатимемо на російські дії дзеркально, але будемо впроваджувати потужну політику стримування та оборони», - сказав Генеральний секретар НАТО.



Він повідомив, що в рамках зустрічі міністри оборони країн Альянсу проведуть також засідання в форматі Групи з ядерного планування. Головною темою стане обговорення, як союзники можуть зробити існуючі системи ядерного стримування більш безпечними, захищеними та ефективними, залишаючись при цьому відданими цілям контролю над озброєнням.

«Мета НАТО – це світ без ядерної зброї. Але ми не віримо в одностороннє роззброєння. Світ, в якому Росія, Китай та інші країни, такі як Північна Корея, мають ядерну зброю, а НАТО не матиме такої зброї, - він просто не є більш безпечним світом», - зауважив Столтенберг.

За рішенням МЗС РФ від 18 жовтня, починаючи з 1 листопада, Росія зупиняє роботу свого постійного представництва при НАТО, а також місії та інформбюро НАТО в Москві.