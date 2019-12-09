Столтенберг: Россия - не враг НАТО, но она применила военную силу против Украины

НАТО не считает врагом Российскую Федерацию, но видит, что она применила военную силу против Украины.

Об этом в интервью телеканалу CNN заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы не создаем список врагов. Мы не считаем Россию врагом. Что мы видим относительно России, это то, что она применила военную силу против соседа, Украины", - сказал он.

При этом Столтенберг отметил, что Россия - "это не то же самое, чем был Советский Союз".

"Мы всегда пытаемся улучшить отношения... Мы не делим мир на врагов и друзей", - подчеркнул генсек НАТО.

Он добавил, что в нынешний "непредсказуемый" момент в области безопасности, необходим сильный институт, такой, как НАТО.

Напомним, в ноябре Столтенберг заявил, что НАТО больше не допустит повторения "крымского сценария". Он подчеркнул, что если какой-либо член НАТО подвергнется нападению, ответит весь Альянс.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что не верит в положения ст. 5 Устава НАТО относительно коллективной обороны, согласно которому нападение на одного союзника Альянса рассматривается как нападение на всех союзников. Он также заявил ,что "мозг НАТО мертв", а Европу он призвал "проснуться". Его заявление раскритиковали лидеры Германии, а также Польши и Хорватии.

Украина хотела получить План действий по членству в НАТО еще в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте, но это решение заблокировали Германия и Франция. В 2017 году Украина снова заговорила о получении ПДЧ, а весной 2018 года президент Петр Порошенко назвал этот план следующей целью страны.

В феврале 2019 года Рада включила в Конституцию курс на членство в Евросоюзе и НАТО. Новые власти заявили, что подавать новую заявку на получение плана действий по членству в НАТО не нужно, потому что остается в силе заявка от 2008 года.

3 декабря Рада призвала парламенты стран НАТО инициировать ускорение предоставления Украине ПДЧ.