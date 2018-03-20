Столтенберг: Россия пытается дестабилизировать демократию Запада

В понедельник, 19 марта, генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что Россия неоднократно предпринимала деструктивные действия, направленные на дестабилизацию демократических стран Запада. Об этом сообщает Радио свобода.

В Брюсселе Столтенберг подтвердил поддержку Лондону и солидарность с союзниками и заявил, что НАТО предпринимает крупнейшее укрепление своих оборонных структур перед лицом российской угрозы.

По словам главы НАТО, это является ответом на безответственное поведение России в оккупированном Крыму и на востоке Украины.

Столтенберг считает, что у Лондона есть самые передовые средства для работы с химическими материалами, но если понадобится - союзники окажут все необходимое содействие британским специалистам.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО следует увеличить оборонный потенциал и повысить готовность к активным действиям из-за растущей агрессии и непредсказуемости России.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Североатлантический альянс не хочет новой холодной войны. Таким образом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о новом ядерном вооружении.