Столтенберг висловив надію на зміцнення співпраці НАТО і США

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг впевнений, що обраний президент США Джо Байден, інавгурація якого відбудеться наступного тижня, вірний трансатлантичній єдності і докладатиме зусиль для зміцнення Альнса, передає "Укрінформ".

"Я довіряю демократичним інститутам США і чекаю мирного процесу передачі влади. Я хочу плідної співпраці з Джо Байденом як наступним президентом США", - заявив генсек НАТО в четвер, 14 січня.

Майбутнього американського президента Столтеберг охарактеризував як послідовного прихильника зміцнення співпраці США і Європи та єдності НАТО.

Коментуючи недавні події в США, генсек НАТО назвав "шокуючим і неприйнятним" штурм Капітолія у Вашингтоні прихильниками 45-го американського президента Дональда Трампа.

Столтенберг підкреслив, що всі причетні до "смертоносної атаки" мають бути притягнуті до відповідальності.

Дональд Трамп регулярно критикував партнерів по НАТО за недостатні витрати на оборону. Він звертав увагу на те, що Сполучені Штати покривають 90% потреб Альянсу і вимагав, в першу чергу від Німеччини та інших європейських держав, давати більше грошей на потреби НАТО і спрямовувати на оборону не менше 2% річного ВВП.

6 січня група учасників мітингу на підтримку Дональда Трампа прорвалася в будівлю Конгресу і на кілька годин паралізувала його роботу. Трамп закликав прихильників, який намагалися зірвати затвердження результатів виборів, розійтися по домівках. Найбільші соцмережі заблокували акаунти президента США.

11 січня Трамп ввів Вашингтоні режим надзвичайної ситуації, який триватиме до 24 січня.

Інавгурація Джо Байдена запланована на 20 січня.