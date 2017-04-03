Столтенберг выразил соболезнования россиянам в связи со взрывом в Петербурге

Генсек НАТО прокомментировал случившееся в России Йенс Столтенберг. Фото: AFP

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг выразил соболезнования россиянам в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга. Об этом он сообщил в Twitter.

"Глубокие соболезнования пострадавшим от взрыва в метро Санкт-Петербурга, их близким и российскому народу", - написал Столтенберг.

Напомним, сегодня в метрополитене Санкт-Петербурга произошел взрыв. Как стало известно, в результате теракта погибли не менее 9 человек.

По данным источника, сработало самодельное взрывное устройство, возможно начиненное поражающими элементами. Мощность взрыва составила 200-300 граммов в тротиловом эквиваленте.