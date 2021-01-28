Столтенберг закликав країни НАТО не послаблювати боєготовність на тлі "агресивних дій" РФ

Генсек НАТО Єнс Столтенберг звернувся із закликом до членів Військового комітету НАТО підтримувати оборонний потенціал їх країн, зокрема, через політику Росії, йдеться в заяві голови Військового комітету НАТО Стюарта Піча.

"Генеральний секретар настійно порадив союзникам (з НАТО - ІФ) збільшити оборонні витрати, інвестувати в сучасні можливості і гарантувати, щоб наші військові залишалися напоготові для реагування на такі виклики як агресивні дії Росії, тероризм і ризики від підйому Китаю", - наголошується в заяві.

Столтенберг зазначив, що демократичному ладу і цінностям членів НАТО, а також міжнародному порядку, заснованому на правилах, "кинуто виклик".