Столтенберг запропонував теми для обговорення на Раді НАТО - Росія

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг закликав Москву провести засідання Ради НАТО - Росія.

Про це повідомляє DW, передає Укрінформ.

"Ми запросили російський уряд на нову зустріч більше року тому, але позитивної відповіді не надійшло", - нагадав Столтенберг.

За його словами, є багато тем для обговорення, які стосуються спільних інтересів НАТО і Росії. Причому, зауважив генсек Альянсу в інтерв'ю Die Welt, м'яч зараз перебуває на боці Москви.

"Відносини НАТО і Росії за останній час досягли рівня, нижче якого не опускалися з часів закінчення холодної війни", - заявив Столтенберг, додавши, що діалог - найкращий спосіб подолання напруженості.

Він також указав, що однією з можливих тем для обговорення міг би стати взаємний обмін інформацією про військові маневри "для запобігання непорозумінь і можливої ескалації". Іншою темою, на думку Столтенберга, було б досягнення "достатньої прозорості" у військовій активності кожної зі сторін, щоб уникнути непередбачених ситуацій.

Востаннє Рада НАТО - Росія засідала в липні 2019 року, нагадує DW. Посада представника РФ при Альянсі залишається вакантною від січня 2018 року.

Як повідомлялося, Єнс Столтенберг заявив про те, що Північноатлантичний альянс готовий в разі потреби захистити союзників від будь-яких загроз, що походять з боку Мінська і Москви.

14 червня в Брюсселі відбудеться саміт Альянсу, головною темою якого є зміцнення трансатлантичних зв'язків і розгляд концепції розвитку "НАТО 2030". Порядок денний форуму не передбачає зустрічей з партнерами та розгляду питання про надання ПДЧ.