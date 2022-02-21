Stop Putin, No War. На концертах у Європі ДахаБраха знову закликали зупинити війну — вони роблять це вісім років

Український гурт ДахаБраха повернувся із туру Європою, де знову закликав зупинити війну Росії проти України. Учасник гурту Марко Галаневич, пригадав, коли до незмінного українського прапора додалися заклики зупинити Путіна.

Вже вісім років триває агресія Росії проти України. І всі ці вісім рокі український гурт ДахаБраха, виступаючі із концертами у різних кутках світу привертає увагу іноземців до трагічних події в Україні. У неділю, 20 лютого, найпопулярніший у світі український гурт повернувся із п’ятиденного європейського туру, виступивши у Любляни, Праги, Брно, Братислави та Осло.

В важкі для України часи, коли вздовж кордону України із Росією і Білоруссю розгорнута більш як стотисячна армія, ДахаБраха знову піднімають в світі український стяг и нагадують про небезпеку, закликаючи зупинити Путіна. Власне, вони роблять це всі вісім років, доки триває війна.

НВ попросив учасника гурту Марка Галаневича пригадати, коли і за яких обставин вони вперше підняли за кордоном разом із жовто-блакитним прапором плакати Stop Putin, No War.

— Коли ви вперше підняли на концерті український прапор, а також публічно закликли зупинити агресію Росії проти України.

— Коли точно перший раз підняли прапор не пам’ятаємо, бо робимо це дуже давно. Але під час трагічних подій під Іловайськом (серпень 2014 року — nv.ua), ми мали тур Сполученими Штатами, і тоді зрозуміли, що треба говорити ще гучніше про російську агресію.

Перед одним з концертів вирішили намалювати плакати із закликами Stop Putin, No war. Часу було обмаль і не вдавалося знайти канцелярський магазин, щоб купити ватман. В книжковому купили дві карти світу та із зовнішнього боку написали, все що хотіли. Згодом були й інші плакати на яких йшлося про Олега Сенцова та інших українських в‘язнів.

— Як реагували глядачі на початку? І чи є різниця в реакції зараз, через вісім років.

— Тоді, в 2014—2015 рр. люди реагували дуже тепло і з розумінням. Згодом, тема України пішла з інформаційного поля, менше стало питань на інтерв‘ю про події в Україні, про агресію Росії. Хоча, ми скрізь наголошували, що війна, на жаль, триває. Нині маємо ескалацію, і значний інтерес до «російської кризи». Ми знову відчуваємо на наших концертах енергію підтримки і солідарності з українським народом. Коли піднімаємо прапор, то зали здригаються оплесками і підбадьорливими словами.

— Чи часто просять подарувати прапор?

— Ні, не часто. Можливо, за кордоном так не водиться. Бо пригадуються лише два випадки. Один раз попросили в Україні для хлопців в АТО, інший раз дідусь-діаспорянин дуже просив у Чикаго. То був останній концерт якогось із турів Америкою, то подарували, бо лишатися без прапора в турі не годиться.

— Що найчастіше кажуть вам після концерту за кордоном.

— Ясна річ, в першу чергу, дякують за музику, потім досить часто ми чуємо слова підтримки України. Ми часто чуємо, що люди моляться за українців. Буває також звучать нецензурні слова на адресу Путіна. Ми люди чемні виховані, але ставимось до таких випадків з розумінням.

https://nv.ua