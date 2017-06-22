Страны ЕС договорились продлить санкции против России - Туск

Из-за отсутствия выполнения минских договоренностей представители стран Европейского союза договорились продлить экономические санкции против России еще на полгода. Об этом написал президент Европейского Совета Дональд Туск в Twitter.

"Договорились. ЕС продлит экономические санкции против России из-за отсутствия выполнения Минских договоренностей", - написал он.

Сегодня он заявлял, что доклад канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона позволит ЕС еще на полгода продлить санкции против РФ.

Как известно, в июле истекает срок действия жестких, секторальных санкций, введенных Европейским союзом против РФ.

В прошлом году ряд государств-членов ЕС настаивала, что санкции могут продолжаться только по итогам обсуждения на уровне лидеров, в том числе - после доклада европейских участников "Нормандского формата".

Европейская правда, ЛІГАБізнесІнформ