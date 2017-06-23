Страны Евросоюза согласовали план совместной обороны

Лидеры стран Евросоюза согласовали утверждение стратегического оборонного плана, предполагающего многомиллиардное финансирование. Точная сума пока не известна, однако ежегодно на новый план будет выделяться не менее 1,5 миллиардов долларов, сообщает Reuters.

Планируется постепенное увеличение оборонного фонда до 5,5 миллиардов долларов ежегодно с 2020 года. Отмечается, что согласно плану страны смогут запускать совместные военные миссии вне границ ЕС. Кроме того, все оборудование, приобретенное в рамках программы, будет в распоряжении местных правительств.

Что касается общей армии ЕС, то обсуждения возможности создания совместных вооруженных сил европейского объединения начались еще в 2015 году, из-за агрессии России против Украины. В частности, Еврокомиссия уверяла, что поддерживает создание единой армии ЕС. В ведомстве отмечали, что единая европейская армия "даст четкий сигнал России" к пониманию того, что ЕС как организация серьезно относится к отстаиванию ценностей Евросоюза.