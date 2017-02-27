Страны-основатели ЕС призвали создать Еврофедерацию

Спикеры парламентов четырех стран-основателей ЕС - Италии, Германии, Франции и Люксембурга в совместном письме, опубликованном итальянской газетой La Stampa, призвали создать Европейскую федерацию с широкими полномочиями.

"Сейчас наступил момент, чтобы перейти к более тесной политической интеграции: Федеральному союзу государств с большими полномочиями. Мы знаем, что такая перспектива вызывает сильное сопротивление, но бездействие некоторых не может быть параличом для всех. Те кто верит в европейские идеалы должны иметь возможность вдохнуть в них новую жизнь вместо того, чтобы беспомощно наблюдать за их закатом. И те государства-члены, которые не хотят немедленно присоединиться к этой тесной интеграции должны быть в состоянии сделать это позже", - говорится в письме.

Документ подписали спикер Национальной ассамблеи Франции, представитель Соцпартии Клод Бартолон, спикер Бундестага, представитель Христианско-демократического союза Германии Норберт Ламмерт, спикер Палаты депутатов Италли, представительница Итальянских левых Лаура Балдрини, спикер парламента Люксембурга, представитель Социалистической рабочей партии Марс ди Бартоломео.

В письме сообщается, что в честь наступающей 60-летней годовщины подписания Римского договора, который заложил фундамент ЕС в 1957 году, 17 марта в Риме пройдет встреча спикеров национальных парламентов стран Евросоюза. "Юбилей Рима может быть хорошей возможностью, чтобы оживить дух основателей договоров Сообщества европейских государств. Возможность, которую нельзя упустить", - подчеркивается в документе.

Политики, подписавшиеся под документом отметили, что рост безработицы и неравенства привел к утрате общественного доверия, росту популистских и ксенофобских движений, которые ставят под сомнение свободное передвижение людей и другие достижения процесса интеграции. Лидеры призвали гордиться достижениями ЕС, такими как мир и свобода в Европе, а также исправить причины растущего неравенства, сосредоточившись на политике роста и создания рабочих мест, предложить надежные перспективы трудоустройства для молодежи.

"Мы должны иметь мужество, чтобы разделить суверенитет во многих секторах, в которых действие отдельных государств в настоящее время является совершенно неэффективным и обречено на провал: от глобального потепления до энергетической политике, от финансовых рынков до правил иммиграции, от уклонения от уплаты налогов до борьбы с терроризмом", - говорится в документе.

17 февраля Европейский парламент одобрил резолюцию, которая предлагает создание постоянного Совета министров обороны Евросоюза.

